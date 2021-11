Il rap dell’asinello: Bianca, 8 anni, lo dedica alla sua libreria

Scritto e interpretato dalla piccola Bianca, il Rap dell’asinello è un regalo speciale per un posto speciale: la Libreria degli Asinelli che ha aperto proprio vicino a casa sua, come un bel regalo inaspettato.

Bianca ha 8 anni e frequenta la terza elementare alla primaria Morandi della Brunella.

Scuola che, grazie alla complicità dell’Associazione genitori e di mamma Francesca, ha iniziato a collaborare con la libreria, portando due autori in classe con i bambini nelle scorse settimane.

Bianca canta con grinta il suo rap che è piaciuto tantissimo ai titolari della libreria: “È una gioia per le nostre orecchie (pelose) – scrivono su fb – Lo terremo tra i regali più belli dei molti ricevuti!”

Il rap di Bianca è diventato la sigla di “Chi sono gli asini”, la settimana di eventi dedicata agli asini promossa dalla libreria dal 28 novembre al 5 dicembre.