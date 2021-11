Chi sono gli asini? Se ne parla alla Libreria degli Asinelli

Dal 28 novembre al 5 dicembre, la Libreria degli Asinelli di Piazza repubblica 5 a Varese, promuove una settimana interamente dedicata all’asino.

Chi sono gli asini?

Animali affettuosi (basta saperli prendere!), intelligenti e, soprattutto, liberi.

Spesso sono sfruttati, conosciuti come lavoratori infaticabili e (molto) nostalgici.

Amano il passato e la memoria. Per questo si fanno accompagnare dai libri e dalle avventure di una libreria indipendente.

Una storia al giorno, presentata per voi con semplicità: una pergamena con una filastrocca o fiaba e vari fascicoletti, ciascuno con la storia di un asino da racconto (anziché da soma): asinello porta-storie e racconta-storie. Si va dai nomi più conosciuti, come Luigi Capuana, che racconta la fiaba del gessaio (incipit sotto) a una poesia poco nota, che ispirò la composizione della Preghiera in gennaio di Fabrizio de André. I fascicoli con le storie degli asini saranno disponibili in tiratura limitata e in confezione regalo (e si possono prenotare, anche via whatsapp).

La Fiaba del gessaio

Fabrizio Capuana, l’autore, le definiva “fiabe scritte per gioco”. Le scrisse inizialmente per un bimbo amante dei racconti e molto esigente. Oggi continuano a emozionarci tutti.

«C’era una volta un gessaio che aveva parecchi asini magri e sbilenchi, sui quali caricava i sacchi del gesso da portare a questo e a quello; uno poi, il peggio di tutti, spelato (…) pareva si reggesse su le gambe proprio per miracolo. Accadde che il Re doveva spedire una staffetta a un Re suo vicino…»

Per conoscere tutta la storia, fate un salto alla Libreria degli Asinelli, per scoprire di più sul mondo di questo meraviglioso animale.