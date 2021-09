L’opposizione di Cuveglio risponde al sindaco sul Pgt

Di seguito pubblichiamo la nota de gruppo di minoranza “Cuveglio al centro” in seguito alle polemiche sul Pgt.

Secondo il Sindaco di Cuveglio, noi dell’opposizione saremmo populisti e scriveremmo in politichese. Ma è proprio il primo cittadino a fare ricorso ad un vecchio trucco della politica: non rispondere nel merito e sviare il discorso parlando d’altro.

Come opposizione avevamo chiesto più volte la convocazione di un’assemblea pubblica sul PGT. Un’assemblea che – in oltre un anno – non si è mai tenuta, mentre su altri temi l’Amministrazione ha trovato tempo e modo.

Nell’attacco grave e gratuito nei nostri confronti, Paglia e la sua maggioranza di Prospettiva Popolare si dilungano sull’iter svolto – peraltro imposto dalla legge – ma si guardano bene dal rispondere al nocciolo della questione: perché non è mai stato organizzato un incontro pubblico al riguardo?

Come mai tanta reticenza? Forse perché Paglia e la sua maggioranza sono a disagio ed in imbarazzo a rispondere ad una semplice domanda?

Riprendendo le parole del primo cittadino, riteniamo che sia il suo divagare sulla nostra richiesta ad “offendere l’intelligenza” della cittadinanza. Ed il nostro paese non lo merita. Ricordiamo, infine, all’ex Sindaco di Duno che chiedere di coinvolgere maggiormente la cittadinanza non significa essere populisti o “appartenere ad un’altra epoca”, bensì adempiere ai principi democratici.