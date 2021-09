Maga, nuovo bando per giovani artisti e artiste

Il Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, storica istituzione dedicata alla produzione e promozione dell’arte, in collaborazione con il Museo MA*GA, all’interno del progetto Academy Young promosso da Regione Lombardia e Anci Lombardia nella cornice del bando La Lombardia è dei Giovani 2020, annunciano il lancio di una open call finalizzata alla selezione di una o un artista o collettivi artistici under 35 e residente o domiciliato in Lombardia, per la XXVI Edizione del Premio. Qui il link del bando.

L’ open call è aperta ad artiste ed artisti che operano con le immagini in movimento, in risonanza con le linee guida della XXVI Edizione del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate, dedicata ad un’indagine sulle culture dello schermo nel contesto italiano. La selezione avverrà privilegiando in particolare quei profili che rispondono all’inquadramento metodologico e curatoriale della futura edizione del premio, delineato da Simone Frangi e Cristiana Perrella, curatori della XXVI Edizione del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate