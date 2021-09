Manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica a Caronno Varesino

Il Comitato di Varese della Croce Rossa italiana in collaborazione con Il Centro prima infanzia Stella Stellina promuovono per la mattina di sabato 2 ottobre alle ore 10, una lezione informativa gratuita sulle manovre di rianimazione e disostruzione pediatriche.

“Proteggi i bambini, costruisci il futuro” il titolo della serata che sarà gestita dagli istruttori di Croce Rossa italiana e aperta alla partecipazione di educatori, insegnanti, genitori e più in generale chiunque passi del tempo a contatto con i bambini.

L’iniziativa sarà ospitata dal salone del Centro prima infanzia Stella Stellina in via Solferino 7, a Caronno Varesino.

I posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a centrostellastellina@outlook.it oppure 3517023295.

Green pass necessario per tutti i partecipanti.