Master Istud: “Lavorare in squadra e mettersi in gioco per crescere sul lavoro”

Uscire dalle proprie “zone di comfort”, mettersi alla prova e superare i anche quei limiti che non permettono di crescere, dal punto di vista professionale. Dall’esperienza formativa con il master di Istud di Baveno, la prima Business School indipendente italiana, l’ex studente Riccardo Pavesi porta con sé soprattutto questo: «Una crescita formativa, in particolar modo sui piani personale e caratteriale».

Trentenne di Verbania, Pavesi, ha già messo a curriculum una esperienza significativa nel settore Grande Distribuzione, a Bologna, nel “quartier generale” di Conad Consorzio Nazionale. Alla sede della catena di supermercati, è arrivato proprio grazie a uno stage organizzato e proposto dall’istituto piemontese: «Un passaggio fondamentale per la mia esperienza che mi ha visto impegnato nell’ufficio Crm (Customer Relationship Management), un impiego molto stimolante e vario. Nel febbraio 2019 ho avuto il primo contratto di assunzione a tempo determinato e poi la mia carriera è proseguita. «Prima di questa esperienza, sempre grazie al percorso di Istud, ho effettuato anche uno stage di quattro mesi, sempre molto interessante, presso Acque minerali d’Italia». Con questo settembre è arrivato per Riccardo un nuovo importante avanzamento professionale, con un nuovo ruolo nel Crm in una grande azienda multinazionale.

Il portafoglio di contatti vantato dall’istituto Istud, è senza dubbio uno dei valori aggiunti di questa realtà: «Anche i colleghi che hanno frequentato il corso con me – prosegue Pavesi – hanno poi avuto la possibilità di effettuare esperienze in realtà importanti, dal mondo della finanza a quello della consulenza, dalla grande distribuzione al settore alimentare. L’esperienza pratica ci ha sempre accompagnato nel percorso di studio in Istud e rientra proprio nello stile formativo applicato. Così come lo stimolo a mettersi in gioco e a imparare a lavorare in team».

Dopo il liceo scientifico e la triennale in Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali alla Bicocca, Pavesi ha scelto di iscriversi a uno dei master proposti dalla scuola sulle rive del Lago Maggiore: «Una scelta di cui mi ritengo completamente soddisfatto e che mi ha permesso di crescere molto – conclude -. Innanzi tutto trovo questa scuola una risorsa strategica che il nostro territorio può vantare e poi un’ottima possibilità per tutte le persone che hanno voglia di superare i propri limiti, anche caratteriali, per provare davvero a crescere in ambito lavorativo e a imparare a sfruttare al meglio le proprie attitudini, competenze e talenti. Penso ad esempio alle persone più chiuse e timide, che hanno paura ad affrontare alcune situazioni lavorative e per questo si precludono molte opportunità. Questa è la scuola giusta per andare oltre questi ostacoli».

Tra settembre e novembre partiranno 4 Master in Istud: Risorse Umane e Organizzazione, Marketing & Digital Management, Food Industry Management, Scienziati in Azienda. Quattro percorsi che formeranno i professionisti del domani in area gestione del personale; digital, comunicazione, marketing e vendite; settore agro-alimentare; settore farmaceutico e biomedicale.