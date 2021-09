Mastromarino: “Correre da soli è una grande responsabilità, ma saremo la voce di tutta Lavena Ponte Tresa”

La certezza non poteva essere assoluta ma da giorni a Lavena Ponte Tresa si dava per certo che ci sarebbe stata un’unica lista a correre per le elezioni amministrative di ottobre. Una possibilità che si è concretizzata questa mattina, quando sono scaduti i termini per la presentazione di simboli e candidature e la lista “Io Cambio con Mastromarino sindaco” è stata la sola ad essere depositata in Comune.

«Correre da soli è sicuramente una grande responsabilità – commenta il sindaco Massimo Mastromarino – Una responsabilità ancora più grande di quella che abbiamo affrontato in questi cinque anni, perché dovremo essere davvero la lista di tutti, e non solo di chi crede nel nostro progetto di paese. Dovremo avere la capacità di ascoltare anche chi avrebbe fatto un’altra scelta ma deve comunque essere rappresentato».

I motivi per cui non c’è stata la volontà o la possibilità di mettere insieme una proposta alternativa in un paese di quasi 6mila abitanti Massimo Mastromarino anche se li conosce non li rivela, ma li sintetizza: «Credo che si sia chiuso un ciclo».

Anche se la campagna elettorale si annuncia ovviamente meno agguerrita l’impegno delle prossime settimane sarà comunque importante: «Illustreremo con uguale passione il nostro progetto, la nostra idea di paese che abbiamo sintetizzato in quattro temi fondamentali: persone, economia, territorio e frontalieri. E credo proprio che tutti noi ci metteremo tutto l’impegno necessario per far comprendere ed apprezzare il nostro progetto. Un impegno che non sarà solo del sindaco, ma di tutta la squadra»