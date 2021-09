Mattina di guasti, ritardi su Laveno e Luino

Lunedì in salita per ch viaggia di prima mattina sui treni. Si segnalano problemi sulla Luino-Gallarate per un guasto, ora risolto, che ha causato quasi mezzora di ritardo sul treno 25307, e sulla Domodossola-Gallarate con 16 minuti di ritardo sul treno 10213.

Sono 24 i minuti di ritardo sul treno 2014 della linea Laveno-Varese-Saronno-Milano per un guasto all’altezza di Laveno Mombello.

Ritardi anche sulla linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate