Mercoledì 15 settembre aprono le iscrizioni per gli eventi di Nature Urbane

Da domani 15 settembre alle 9.00 aprono saranno aperte le prenotazioni di NATURE URBANE: è possibile prenotarsi esclusivamente on-line sul sito www.natureurbane.it.

Un festival itinerante, attraverso i parchi più belli Varese, in continuità con la poetica esplorata nella scorsa edizione, e nel rispetto delle norme sanitarie, associando le suggestioni artistiche, i contenuti scientifici e gli spunti di riflessione sulla bellezza di un ambiente e un contesto paesaggistico unico. Il festival vuole essere un’occasione preziosa per far dialogare la dimensione del cambiamento, affrontando anche gli urgenti temi del clima e della sostenibilità ambientale, alla ricerca di un equilibrio che rimetta al centro la relazione tra uomo e ambiente.

Il programma in pillole:

SABATO 18 SETTEMBRE

Parco di Villa Toeplitz Via G.B. Vico n. 46 – ALBERI 3.0, INAUGURAZIONE alle ore 17.00

Palazzo Estense Via Sacco – INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Giardini Estensi Via Sacco n. 5 PASSEGGIATA FILOSOFICA ore 16.00

Parco di Villa Mirabello piazza Motta n. 4 L’ARTE CHE CREA IL PAESAGGIO ore 18.30

Palazzo Estense via Sacco n. 5 INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Parco di Villa Mirabello piazza Motta n. 4 IL PAESE DELLE FACCE GONFIE ore 20.30

DA LUNEDÌ 20 A VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Parco Mantegazza via Monguelfo ESSERI LIEVI 2 Residenza d’artista dalle ore 10.00 alle ore 18.00

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE

Palazzo Estense via Sacco n. 5 INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Santa Maria del Monte, XIV Cappella THE ORLANDO CONSORT ore 19.00

Santa Maria del Monte, Fontana del Mosè INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

MERCOLEDÌ 22 E GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

piazza della Reppubblica INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

SILENZIOSE TRACCE ore 20.30

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Tribunale di Varese, piazza Cacciatori delle Alpi INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Ville Ponti piazza Litta n. 2 ore 20.30 Conversando con… Luca Mercalli

SABATO 25 SETTEMBRE

Parco Mantegazza via Monguelfo ESSERI LIEVI 2 ore 11.00 Inaugurazione dell’opera

Parco di Villa Baragiola via Caracciolo n. 46 ALBERI MAESTRI KIDS ore 15.00 e ore 17.00

Parco di Villa Mirabello piazza Motta n. 4 L’ARTE DEL PRENDERSI CURA ore 18.30

Tribunale di Varese, piazza Cacciatori delle Alpi INCONTRI DI LUCE dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Parco di Villa Mirabello piazza Motta n. 4 ore 20.30 TARZAN RAGAZZO SELVAGGIO

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Parco di Villa Baragiola via Caracciolo n. 46 ALBERI MAESTRI KIDS ore 11.00 e ore 15.00

Cortile d’onore di Palazzo Estense via Sacco n. 5 ARPA DI LUCE ore 20.30, 21.00, 21.30, 22.00

L’accesso agli eventi per i quali è prevista la prenotazione è riservato ad un numero massimo di partecipanti in relazione alle disposizioni nazionali e regionali atte a prevenire la diffusione epidemiologica da COVID-19. Ove consentito, è prevista la possibilità di aumentare la capienza nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Si invita quindi il pubblico non prenotato a presentarsi comunque, in caso di bel tempo, agli eventi all’aperto.

Maggiori informazioni sui canali social ufficiali del festival. GREEN PASS obbligatorio.

Accessibilità: i luoghi in cui si svolgono gli eventi sono accessibili ai disabili e a chi si muove sulla sedia a rotelle. Si consiglia, tuttavia, la presenza di un accompagnatore.

Per informazioni: 335 7617514 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 oppure scrivere a natureurbane@comune.varese.it