Nel weekend a Cassano Magnago arriva la sagra del pizzocchero e sciatt

Da venerdì 10 settembre a domenica 12 settembre l’area feste in via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà la

Sagra del Pizzocchero e Sciatt

Una festa in completa sicurezza che racchiude i gusti e i profumi unici di una terra magica, la Valtellina!

Gli organizzatori: “Il mese di agosto ci ha permesso di riposare e di ricaricare le energie. Ora siamo prontissimi per un settembre ricco di novità, la prima è proprio questa attesa e richiestissima sagra internamente dedicata ala cucina tradizionale della Valtellina”.

Divertimento assicurato

Venerdì 10 settembre, karaoke collettivo di Ariele Frizzante

Sabato 11 settembre, tributo acustico a Lucio Battisti

Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo) Per prenotare è sufficiente compilare il modulo online, scrivendo a info@leofficineculturali.it, oppure telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3495382384 Attivo il servizio take away

Orari

Venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotteVENERDÌ: 18.00 – 24.00

Domenica dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18 a mezzanotte