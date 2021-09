Dopo il nubifragio Malpensa funziona, ma ci sono ancora problemi alla Cargo City

Dopo l’emergenza nella serata di giovedì, i voli sono tornati regolari a Malpensa: nella mattina di venerdì arrivi e partenze dei voli passeggeri sono regolari. Ancora problemi invece nell’area cargo dell’aeroporto, con alcuni comparti della Cargo City bloccati dall’assenza di corrente elettrica, con necessità di ripristinare gli impianti.

Dal punto di vista dei voli passeggeri, il bilancio a Malpensa è di venti aerei deviati su altri aeroporti (Orio, Torino, un volo Emirates da Dubai fatto atterrare a Roma Fiumicino) o rientrati direttamente allo scalo di partenza, come nel caso di due voli dalla Svizzera o rimasti in pista a Malpensa.

Un “black out” di arrivi e partenze durato dalle 19 – quando la perturbazione si è abbattuta sull’aeroporto – alle 21.15, come comunicato dal gestore Sea.

Alle 21.42 si è ripreso ad operare con un volo ogni quattro minuti, dopo la bonifica della pista invasa anche da terriccio trasportato dai fiumi d’acqua generati dal violento temporale (in un’ora e mezza sono caduti quasi 90 mm d’acqua, una misura che supera la media di aprile e maggio).

L’emergenza è stata poi chiusa formalmente, per quanto riguarda il traffico aereo, alle 00.15.

I disagi alla Cargo City di Malpensa

Rimangono diversi problemi nell’area merci, dove ancora nella mattina di venerdì alcuni comparti (la Cargo City è divisa in diverse zone affidate alle società cui è appaltato il servizio) erano bloccati da problemi agli impianti e assenza di corrente. In molte zone bisogna bonificare dall’acqua, ma si è ripreso a operare; un singolo settore – quello dove opera Alha – è ancora bloccato.

Proprio la zona delle merci – a Nord-Ovest dell’enorme sedime di Malpensa – è stata quella più colpita dai disagi, per black out, allagamenti interni e sul piazzale. Qui nella serata di venerdì i Vigili del Fuoco hanno evacuato venti persone con i gommoni da rafting.

Per quanto meno sotto i riflettori, la Cargo City è comunque una parte centrale dell’aeroporto, visto che da qui passa la stragrande maggioranza del traffico di merci per via aerea d’Italia. Nella notte i voli cargo sono stati operati regolarmente, bisogna vedere se il blocco notturno dell’operatività avrà conseguenze sui tempi di carico dei prossimi voli.

Almeno una decina di auto sono finite sott’acqua e devono essere recuperate. Un problema sia a Cargo City sia al Terminal 1, nei parcheggi per i dipendenti (anche nella foto di apertura).