Nuove tessere elettroniche per gli abbonamenti di autolinee varesine: i problemi dei lettori, la soluzione della compagnia

Le nuove tessere elettroniche di autolinee varesine sono un passo avanti nella modernizzazione del servizio pubblico, ma non tutto è comprensibile e “gira bene” in questi primi giorni di utilizzo per gli studenti. In particolare, tre lettere giunte a poche ore di distanza nella posta di redazione di Varesenews hanno destato la nostra curiosità.

LE DOMANDE DEI LETTORI

«Sono un utente della autolinea N25 Sesto Arona, ho acquistato un tesserino di recente per il figlio della mia compagna presso la biglietteria di piazzale Kennedy a Varese e a parte tanta scortesia e molta maleducazione di una donna sui 50 allo sportello mi sono ritrovato con un tesserino magnetico che ho pagato 5 euro. M è stato detto (sempre dalla donna scortese) che devo per forza rinnovarlo dal web o comunque nelle rivendite che dispongono di una macchinetta apposita. Ee sono andato nelle rivendite di Arona e di sesto calende ma NESSUNO ha questa macchinetta.. io non dispongo di una carta di credito e mi chiedo se davvero io debba ogni volta recarmi a Varese per il rinnovo.. vi sembra normale? La stessa cosa è stata detta agli altri utenti e so che qualcuno acquista i vecchi tagliandi di abbonamento abbinandoli ai nuovi tesserini».

«Mio figlio viaggia sull’autolinea Baraggia-Bisuschio, ho acquistato un tesserino alla biglietteria delle Autolinee Varesine a Varese e mi è stato venduto un tesserino magnetico del valore di 5 euro. Mi è stato detto che devo per forza rinnovarlo elettronicamente perché sui bus c’è un lettore digitale. Quindi devo rinnovarlo su internet o nelle rivendite autorizzate, peccato che non mi sia stato detto che le rivendite di Bisuschio di Clivio di Baraggia e nemmeno di Viggiu siano abilitate.. le ho girate tutte perdendo un pomeriggio di lavoro!! nelle edicole suddette mi venderebbero un tagliando cartaceo che però a detta della biglietteria di Varese non va bene ( ma non sono sempre i loro abbonamenti ?) Io non ho una carta di credito e dunque mi rimane solo l’opzione di recarmi ogni volta a Varese per il rinnovo».

«Mia figlia viaggia sull’autolinea Azzate-Morazzone per recarsi agli istituti scolastici. Mi sono recato alla biglietteria delle Autolinee Varesine di Varese e li mi è stato detto che sono passati a una nuova bigliettazione elettronica, mi hanno venduto un tesserino magnetico dicendo che dovró rinnovarlo elettronicamente perché sui pullmann c’è un lettore digitale di tessere magnetiche e i vecchi tesserini sono obsoleti, devo quindi rinnovare su internet o nelle rivendite autorizzate, peró ad Azzate nessuno è abilitato a tale pratica e io non dispongo di una carta di credito. Dato che mi risulta impossibile recarmi a Varese vi chiedo come posso fare visto che le autolinee non sembrano voler risolvere il problema».

LA RISPOSTA DI AUTOLINEE VARESINE

Abbiamo chiesto ragguagli ad Autolinee Varesine, che ci ha risposto così: «Se gli utenti vanno presso i nostri rivenditori, gli stessi di sempre (l’elenco è a questo link), col nuovo tesserino elettronico possono tranquillamente acquistare l’abbonamento extraurbano. Se il rivenditore non è ancora attrezzato per leggere i tesserini (piano piano lo saranno tutti), il rivenditore gli darà il classico tagliando cartaceo: basta che sul retro del tagliando scrivano a penna nome-cognome, numero della tessera e percorso (così da associarlo al tesserino) e andrà tutto benissimo, senza nessun problema».

Per quanto riguarda il mancato adeguamento dei rivenditori non varesini, ci spiegano che è solo questione di tempo: «Tutti i rivenditori saranno presto attrezzati con i nuovi lettori: alcuni lo sono già adesso, altri lo saranno nei prossimi mesi».