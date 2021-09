Occhio alle chiusure degli svincoli sull’A8 Milano-Varese

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate e seguire le indicazioni per la A60 Tangenziale di Varese;

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Solbiate Arno.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire diverse lavorazioni quali: lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, di pavimentazione e per lavori di competenza del Comune di Legnano, previste in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 6 e martedì 7 settembre, con orario 21:00-5:00 (per lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo), in entrata verso Varese;

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 settembre, in entrata verso Varese (per lavori di pavimentazione);

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 settembre, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese (in tale notte verranno eseguiti lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, di pavimentazione e lavori di competenza del Comune di Legnano).

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.