Parco Pineta, raid animalista contro le strutture usate dai cacciatori

Due strutture utilizzate dai cacciatori e poste all’interno del Parco Pineta sul territorio di Tradate e di Binago sono state danneggiate dagli attivisti del movimento 100% Animalisti, che hanno rivendicato e documentato l’azione.

Gli attivisti hanno abbattuto una altana – una sorta di torretta – in legno e vandalizzato una “casetta mobile” dotata di ruote e utilizzata per gli appostamenti, sostenendo che entrambe le strutture fossero abusive. Non è la prima volta che azioni di questo genere accadono, tanto che lo stesso collettivo animalista parla di “Operazione Attila” quando si muove per arrecare danni ai cacciatori, definiti “bracconieri legalizzati”.