La festa in memoria di Margherita Rosa porta una cameretta di osservazione al PS del Del Ponte

Domenica 15 settembre a Binago si è tenuta la giornata Il Sorriso di Margherita, la festa di solidarietà che ha visto la partecipazione fin dal mattino di diverse centinaia di bambini e famiglie, organizzata dalla famiglia e dagli Amici di Margherita Rosa in collaborazione con Il Ponte del Sorriso.

Tra laboratori creativi, bolle giganti, truccabimbi, spettacoli di magia, tanto divertimento con i clown e il delizioso stand gastronomico, i genitori e gli amici della piccola sono riusciti a raggiungere l’obiettivo, con oltre 15 mila euro, di donare una cameretta di Osservazione Breve Intensiva al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Del Ponte.

Visto l’aumento costante di accessi, si è reso necessario, infatti, realizzare una seconda stanza OBI, un progetto de Il Ponte del Sorriso che i genitori di Margherita Rosa hanno subito voluto sostenere. Aiutare altri genitori a non provare il loro stesso dolore è il modo attraverso il quale mamma Daniela e papà Sebastiano con il fratellino Riki, stanno cercando di rendere più sopportabile la loro sofferenza.

La stanza sarà dedicata alla loro bambina, scomparsa lo scorso anno e che in questi giorni avrebbe compiuto 3 anni.

«Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno contribuito e sono davvero tantissimi, ai volontari degli Amici di Margherita Rosa e a quelli de Il Ponte del Sorriso, ma anche a tutti voi che avete deciso di trascorrere questa giornata con noi. Un fiume d’amore che ci circonda e non ci fa sentire soli. Oggi Margherita Rosa è quì con noi” le parole di papà Sebastiano durante la festa che hanno commosso tutti.

Continua dunque a crescere il giardino di fiori sempre rigoglioso nato grazie alla piccola.

A settembre dello scorso anno, infatti, con oltre 40 mila euro in nome di Margherita Rosa, era stata donata tutta l’attrezzatura per un letto ortopedico pediatrico da sala operatoria per gli interventi più delicati, che ha già permesso a tanti bambini di tornare a correre, a muoversi, a giocare guardando con fiducia ad una vita futura come tutti i coetanei.

Per conoscere meglio “Gli amici di Margherita Rosa ” e le loro attività: https://www.instagram.com/gliamicidimargheritarosa?igsh=MXI2aXRyejFkOHI4NQ==