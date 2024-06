A Binago lo spettacolo di burattini e marionette “Figure in varietà”

Per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” appuntamento alla piazza del Municipio con La bottega teatrale di Torino

Appuntamento con burattini e marionette de La bottega teatrale di Torino nell’ambito del festival teatrale itinerante Terra e Laghi. Mercoledì 10 luglio in piazza del Municipio di Binago andrà in scena lo spettacolo “Figure in Varietà”.

Spettacolo musicale interattivo con attori, burattini a guanto, pupazzi, burattini a dito e marionette.

Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio.

Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio

Varietà musicale e fantastico, un susseguirsi di scene oniriche, comiche, poetiche per dare vita ad un divertente carosello di invenzioni alla scoperta delle più diverse tecniche del Teatro di Figura.

Uno spettacolo da godere senza pensare e riflettere, divertendosi e facendosi coinvolgere dai nostri personaggi presentati da un incredibile e simpatico presentatore. Chi sarà mai?