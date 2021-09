Pareggio amaro per la Pro Patria a Piacenza: finisce 1 a 1

Pareggio amaro per la Pro Patria in trasferta a Piacenza. La quarta di campionato finisce 1-1, con i tigrotti che non sfruttano vantaggio e superiorità numerica, rischiando addirittura una clamorosa sconfitta nel finale.

Dopo un primo tempo a ritmi lenti, a illudere la squadra di Prina era stata al 54’ la bella incornata di Sean Parker sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato da Piu, bravo a far ammonire ben due volte Tafa tra il 53 e il 76esimo. Ma proprio in concomitanza con l’espulsione del difensore piacentino, i tigrotti di Busto sono andati in “riserva” di energie, sprecando molti palloni e facendosi recuperare metri sul campo. Al 85’ il Piacenza trova infatti con Gonzi il pareggio grazie a una bella giocata di Cesarini (decisivo il suo ingresso in campo) e a 30 secondi dalla fine uno stremato Pierozzi rischia l’autogol beffa. Al Garilli finisce 1-1 con entrambe le squadre che portano a casa un solo punto, che probabilmente non serviva a nessuno.

