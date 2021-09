Passi avanti per Wilson, ma il migliore è Jalen Jones

GENTILE 6,5 – Dopo i 31 punti di mercoledì, si mette al servizio dei compagni: 8 assist sono un bel risultato seppure controbilanciato dalle palle perse (5). Lavora anche a rimbalzo, talvolta forza le soluzioni ma nel complesso gioca una gara diligente.

Galleria fotografica Supercoppa: Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 86-78 4 di 27

BEANE 6,5 – Va a ondate, come spesso gli capita: qualche rasoiata delle sue, qualche acrobazia e poi un passaggio a vuoto. Però ha energia da vendere, che andrà incanalata per ottimizzare le sue prestazioni. Sei assist, mica male per uno che lo scorso anno, talvolta, guardava prima al canestro e poi… al canestro e solo in terza battuta ai compagni liberi.

SOROKAS 6,5 – Vorrebbe, e forse meriterebbe, qualche attenzione in più da parte degli arbitri perché spesso si trova spiattellato a terra senza avere in cambio tiri liberi. Conferma il suo lato energizzante sotto canestro (10 rimbalzi) e la sua capacità di equilibrare il quintetto senza rubare la scena ai compagni più in vista.

DE NICOLAO 6 – Mezz’ora in campo con la consueta attenzione (appena una palla persa) e con la propensione a fare girare la palla piuttosto che prendersi la scena. Non appare ancora al massimo fisicamente (non è stato bene in settimana) e per questo non è sempre ermetico, però fa il suo dovere.

WILSON 7 – Quello del primo tempo è il “profeta” che si aspetta la società. Non un primo violino ma un uomo pronto a convertire in canestri gli scarichi, sul perimetro o da media distanza. Con anche una discreta presenza difensiva sull’uomo (un paio di penetrazioni di Cournooh rispedite al mittente). Poi va calando, ma fosse sempre questo – 15 punti – ci si accontenterebbe.

EGBUNU 6,5 – Giudizio che ricalca in parte quello per Beane. John talvolta fa lustrare gli occhi per certi balzi sotto canestro, poi però dimentica il tagliafuori facendo la figura del pollastro. Pazienza: ci piace registrare come cerchi anche la conclusione di fino (gancetto, giro e tiro…) e non solo quella di forza. Ha tanti margini per migliorare, sembra instradato nel modo giusto.

FERRERO 7 – Altra pagella scintillante, e del resto segna 10 punti con un solo errore dal campo, mettendo tiri importanti al momento giusto, soprattutto nel cuore dell’ultimo periodo. E la gente lo omaggia con applausi scroscianti.

JONES 7,5 – Mezzo punto in più perchè gli diamo volentieri la palma del migliore, sia per i 19 punti a segno sia per l’intraprendenza e la voglia che mostra azione dopo azione. Come detto anche mercoledì sera, l’autonomia non gli consente di andare sino in fondo ma l’impressione è che a ogni partita aumenti il numero di giri. Per dire: quando era fresco, ha lasciato sul posto Tinkle più volte. Sette falli subiti: quando attacca l’area porta a casa il raccolto.

CARUSO S. V. – Ancora un cameo per il giovane lungo, mentre dall’altra parte del campo il 2003 Agbamu si è preso minuti importanti. Lo aspettiamo.