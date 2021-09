Precipita dal ponteggio, operaio 30enne ferito a Uboldo

Un operaio di 30 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato in un cantiere a Uboldo. Soccorso, è stato portato all’ospedale di Legnano.

È avvenuto appena prima delle 10 in via 1° Maggio, nella periferia residenziale del paese. Sul posto sono arrivati in codice rosso un’ambulanza dell’Sos Uboldo e un’automedica: l’operaio è caduto da un’altezza di circa due metri, comunica il sistema Areu-118.

L’uomo ha riportato traumi agli arti superiori e inferiori, ma per fortuna non è in pericolo di vita: è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri di Saronno e funzionari Ats Insubria (essendo un incidente sul lavoro).