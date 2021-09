Presentata in piazza Monte Grappa la lista Volt – Varese Radicale

Volt Varese e Varese Radicale hanno ufficializzato nella mattina del 2 settembre i componenti delle proprie liste a sostegno di Davide Galimberti Sindaco.

I due partiti, che si presentano insieme, si sono presentati con i capolista, Luca Piazza e Valeria Magnolfi di Volt (nella foto in alto con il sindaco), e alcuni volti significativi dei radicali in lista: il giovane Michael Muscolino ma anche gli “storici” Roberto Gervasini e -soprattutto, Mauro Gregori, “trasferitosi” da pochi giorni nella formazione (un ritorno a casa, visto che fondò la sezione di Varese dei Radicali nel 1978) dopo essere stato parte della lista di Varese in Azione.

Roberto gervasini e Mauro Gregori con il sindaco Galimberti

«Volt è una formazione nata dopo la Brexit dall’idea di tre ragazzi preoccupati dalla deriva populistica ed euroscettica in Europa – spiega Francesco Guerrieri – E’ un partito paneuropeo che si è presentato in molti paesi in molti livelli, e ura siamo qui per entrare in consiglio comunale a Varese. Quella che presentiamo oggi è l’alleanza con i radicali dell’associazione Luca Coscioni con cui vogliamo portare una nostra testimionianza».

«Noi come radicali nella Luca Coscioni in questo momento siamo impegnati con la raccolta firme per l’eutanasia legale – spiega Michael Muscolino – che ha livello nazionale ha superato le 750mila firme: un segnale forte che vuole dire che la legge gode del favore di molti italiani. Siamo per le libertà civili e per la libertà di ricerca scientifica, e speriamo di essere rappresentati per poter portare avanti in consiglio comunale queste istanze».

Una alleanza, e una lista all’insegna del dialogo e dell’apertura a chi è interessato a questi temi con una generazione piuttosto giovane di impegnati in politica: «Siamo 25 candidati: 9 donne e 16 uomini – spiega Guerrieri – L’età media è 39 anni, ma 10 candidati sono under trenta e solo 5 sono over 50. Tra i candidati abbiamo anche un cittadino europeo: Stefan De Jonghe, cittadino belga, residente in Italia da anni. Una presenza che rimarca il nostro spirito europeista e di rappresentanza dell’Europa». Il loro programma è condensato in tre punti: «Diritti, sostenibilità e digitalizzazione, con una visione europeista ed ecologista».

«Ringrazio i ragazzi e meno ragazzi di Volt, non solo per la disponibilità di questi candidati – ha commentato Davide Galimberti – Ma per il lavoro fatto in questi mesi per la costruzione del programma e delle idee per i prossimi 5 anni, e il loro contributo è stato essenziale. Grazie alle loro idee e al nostro confronto saremo sicuramente pronti a cogliere le opportunità che ci riserva il futuro».

LA LISTA VOLT – RADICALI

1. Valeria Magnolfi

2. Luca Piazza

3. Federica Ferrario

4. Michael Muscolino

5. Gisella Incerti

6. Francesco Guerrieri

7. Alice Antoniotti

8. Mauro Gregori

9. Sonia Rossato

10. Enrico Gussoni

11. Katia D’Addona

12. Daniele Tonelli

13. Chiara Barbieri

14. Filippo Bassi

15. Eva Tigli

16. Luca Maran

17. Maria Cecilia La Greca

18. Davide Brancato

19. Marco Seregni

20. Alessandro Macchi

21. Gabriele Farinelli Pravettoni

22. Stefan De Jonghe

23. Federico Amoruso

24. Fabio Daniele

25. Roberto Vittorio Gervasini