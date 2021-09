Il programma della Riemann Prize Week

Lunedì 20 settembre a Varese, nella sede universitaria di Villa Toepliz (via G.B. Vico 46), alle 15.30 opening alla presenza delle autorità, alle 15.40 prolusione di Renzo Dionigi su «Varese – The Green City», alle 16.20 «Dante’s numbers» con Lino Pertile della Harvard University, alle 17 tributo musicale con il maestro Corrado Greco e la cantante lirica Francesca Lombardi Mazzulli, alle 18 cocktail. (Nella foto Daniele Cassani, professore di matematica all’Università dell’Insubria e presidente Rism)

Martedì 21 settembre alle 11 Terence Tao incontra i giovani al liceo scientifico Galileo Ferraris di Varese, con un seminario dal titolo «Sendov’s conjecture for sufficiently high degree polynomials». Nel pomeriggio ci si sposta alla Fondazione Marcello Morandini, in via Del Cairo 41 a Varese: alle 15.30 «Arts and mathematics: 1946-1949» con Michele Emmer, alle 16 «Let Marcello Morandini’s pictures play» con Alfio Quarteroni, alle 16.30 «Unexpected manifolds» con Isabeau Birindelli, alle 17 tributo musicale con Corrado Greco e Francesca Lombardi Mazzulli, alle 18 cocktail.

Mercoledì 22 settembre a Villa Toeplitz: alle 10.30 «Tribute to Terence Tao by the artist Vittore Frattini» a cura della Varese Design Week, alle 11 Terence Tao approfondisce il tema «Almost all Collatz orbits attain almost bounded values». Nel pomeriggio trasferimento a Milano, nella Sala Napoleonica del Palazzo di Brera (via Brera 28): alle 16 presentazione del nuovo socio dell’Istituto lombardo accademie di scienze e lettere a cura di Stefano Maiorana, Carlo Pagani e Daniele Cassani; alle 16.15 lectio magistralis di Terence Tao «Singmaster’s conjecture in the interior of Pascal’s triangle», alle 17.15 Umberto Bottazzini intervista Terence Tao.

Giovedì 23 settembre nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria a Varese (via Ravasi 2) conferenza in onore di Terence Tao, con due interventi: alle 11 «Riemann and his time», Claudio Procesi dell’Università La Sapienza e Accademia dei Lincei, alle 12 «A Liouville-type result for a fourth order equation in conformal geometry» con Michael Struwe di Eth di Zurigo. Nel pomeriggio: alle 15 «Conformal Geometry in 4-manifolds» con Sun-Yung Alice Chang della Princeton University, alle 16 «The Mumford-Shah functional and its challenges» con Camillo De Lellis dell’Institute for Advanced Studies.

Venerdì 24 settembre nell’Aula Magna dell’Insubria a Varese (via Ravasi 2) vanno in scena le Riemann Prize celebrations, con i presentatori Alessandro Cecchi Paone, Sarah Maestri ed Elisabetta Pellini: alle 10 opening con le autorità, alle 10.20 consegna a Terence Tao della Riemann Prize sculpture di Marcello Morandini e della Riemann Medal, alle 10.30 intervista al vincitore, alle 11.30 Riemann Lecture di Terence Tao dal titolo «Universality and possible blowup in fluid equa-tions», alle 12.30 momento musicale con l’Orchestra Poseidon e l’Accademia Musicale Papillons. Nel pomeriggio alle ore 17 ci si trasferisce ai Giardini Estensi di Varese per lo show «Math is magic» con Antonietta Mira e Raul Cremona, alle ; alle 18 il festival si chiude con un passaggio di consegne alla Varese Design Week.

Evento anche in streaming. Sessioni in inglese e in italiano, con traduzione simultanea. Il pubblico in presenza ha obbligo di registrazione e green pass.

A BEAUTIFUL PAGE