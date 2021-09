I ragazzi del Vharese sul podio delle bocce tricolori

Il viaggio a Roma del Vharese (una delle più note società del territorio attive nello sport dei disabili) per partecipare ai campionati di bocce paralimpiche per disabili intellettivi e relazionali si è trasformato in una cavalcata ricca di titoli e medaglie.

Grazie a Emanuela Napoli, Fabio e Antonio Tenconi, la società biancorossa (si legge “Varese con l’acca”) della presidentessa Anna Sculli ha conquistato il titolo tricolore rispettivamente nella gara “individuale A” e in quella di “coppia A”. Medaglie d’argento di Antonio Tenconi nella “individuale A”, di Fabio Cattaneo nella “individuale C21” e di Marta Sapia e Daniele Craco nella gara a “coppie C”. Lo stesso Daniele Craco infine ha ottenuto una medaglia di bronzo nella “individuale C”.

«Queste belle soddisfazioni gratificano l’impegno di tutta la grande famiglia del Vharese – le parole di Anna Sculli – in primis dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Medaglie al collo anche dei nostri tecnici e dei volontari che quotidianamente supportano l’attività del settore bocce come di ognuno dei nostri altri sei settori».