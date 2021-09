Referendum per abolire la caccia: raccolta firme in piazza e online

Anche i varesini contribuiscono alla raccolta firme per il referendum contro la caccia. Sono circa 300 i cittadini che sabato 4 settembre hanno sottoscritto il testo che propone di abrogare definitivamente l’attività venatoria in Italia come proposto dal Comitato Referendum Sì Aboliamo la Caccia.

«Ed è solo l’inizio, perché il quesito sia sottoposto al voto degli italiani servono 500 mila firme che saranno raccolte in tutta Italia, anche a Varese, al banchetto presente ogni sabato in piazza XX settembre», afferma Luca Paris, referente dell’iniziativa in città.

A partire da domenica è possibile firmare anche on line, sul sito dedicato referendumsiaboliamolacaccia.it.

«Il nostro obiettivo – scrivono i promotori sul sito – è quello di abolire definitivamente la caccia e non accettare restrizioni che continuerebbero a legalizzare questa brutale pratica, per una reale evoluzione del progresso morale, civile e sociale della nostra Comunità, per educare i giovani e le famiglie a contrastare ogni tipo di violenza».

Oltre al principio etico del rispetto di ogni forma di vita, anche la più debole, i promotori non mancano di sottolineare anche l’inquinamento provocato da centinaia di migliaia di bossoli abbandonati incustoditi sul terreno ogni anno, e la drammatica realtà degli incidenti durante le battute di caccia. Incidenti a volte persino letali ma comunque non perseguiti penalmente «a causa della mancanza di un’adeguata legge sull’omicidio venatorio», ricordano.