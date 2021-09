Salone del Mobile, Mattarella: “Un’occasione straordinaria per il rilancio del Paese”

“Desidero esprimere il mio apprezzamento e augurio per il Salone del Mobile, un appuntamento di grande importanza, punto di riferimento mondiale per un settore in cui il nostro Paese è avanguardia». Con queste parole il presidente della Repubblica ha inaugurato il Salone del Mobile, il Supersalone, oggi domenica 5 settembre, in corso alla Fiera di Milano Rho sino a venerdì.

Mattarella dopo il taglio del nastro è entrato nei padiglioni della fiera per un breve giro, per poi partecipare alla cerimonia di inaugurazione che è stata aperta dall’inno di Mameli intonato dal cantante Marco Mengoni.

“Desidero esprimere l’apprezzamento e gli auguri per il Salone e la Fiera. Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente, da tanti anni – ha detto Mattarella-. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all’avanguardia. Questa occasione, che raccoglie coraggio di impresa, creatività, fantasia e cultura, è di straordinario significato in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese”.

“E in questo si esprime anche il ruolo della Fiera di Milano, punto di incontro e di raccordo che consente la proiezione del nostro Paese verso i mercati internazionali, ma anche la sollecitazione per il mercato interno per riprendere attività con pienezza e con successo”, ha concluso il presidente della Repubblica.

“La Lombardia riparte grazie al Supersalone e ad una delle sue eccellenze riconosciute a livello mondiale, il design” dice invece Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Design, intervenendo all’inaugurazione del Supersalone in programma a Milano.

“La capacità progettuale ed estetica che si coniuga con il saper fare e la produzione manifatturiera è il segno distintivo del made in Italy – aggiunge l’assessore regionale -. La Lombardia è il cuore pulsante di questo rilancio che, con coraggio e qualità, contribuisce al riposizionamento internazionale della nostra regione. Da sempre, Regione Lombardia è vicina ai giovani talenti del settore dell’arredamento”.

“In tal senso, il nostro intento è fare diventare tutta la Lombardia un vero e proprio ‘hub della creatività ‘, dando vita ad un Fuorisalone diffuso dove poter aprire spazi fisici e virtuali per presentare le eccellenze creative e di design tipiche dei nostri territori”.