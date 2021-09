Scoprire i cavalli e le loro storie in libreria

Un animale che non può mancare in una libreria è il cavallo. Simbolo di libertà e forza, le storie legate a questo splendido animale sono affascinanti e piacciono tanto ai più giovani (ma anche a me).

Holden

Il nuovo romanzo di Laura Bonalumi è proprio dedicato a Holden, un bellissimo cavallo dal manto nero.

Nina ha sedici anni, non conosce suo padre e la mamma è sempre preoccupata per i soldi che non bastano mai. Per fortuna nella sua vita c’è Holden, un magnifico cavallo dal manto nero e lucente. Quando è con lui, Nina può chiudere tutti i problemi fuori dal maneggio e sentirsi finalmente libera.

Finché una notte, tentando di fuggire dal suo box, Holden si ferisce gravemente.

Per salvarlo, Nina decide di portarlo nella baita del vecchio Bartolo, un uomo d’altri tempi, mezzo matto e mezzo guaritore. Lassù, tra quelle montagne incontaminate, la ragazza imparerà ad apprezzare le piccole cose: una fetta di pane con formaggio, il cielo disseminato di stelle, il silenzio interrotto solo dal rumore di un ruscello.

Conoscerà gli abitanti di quelle valli, e tra questi Sam, il cui dolce sorriso le farà battere forte il cuore. Ma, soprattutto, riceverà la lezione più importante di tutte: “il destino non si discute”.

Laura è brava e sapete ormai che amo il suo stile. Le sue storie vanno dritte al cuore.

di Laura Bonalumi

Il battello a vapore editore – € 16

Il meraviglioso mondo dei cavalli

Perché poi non approfondire meglio il mondo dei cavalli con un illustrato?

Con “Il meraviglioso mondo dei cavalli” edito da Bomore si possono scoprire curiosità e studiare il loro comportamento per decidere, magari, di cominciare a prendere lezioni di equitazione?