Secondo weekend con la Coppa Italia di Eccellenza

Dopo l’esordio di settimana scorsa (leggi qui come è andata), tornano in campo le squadre di Eccellenza per la seconda giornata di Coppa Italia di categoria, che sarà preludio dell’esordio di campionato previsto per domenica 19 settembre.

Nel Girone 1 la Vergiatese, che alla prima ha vinto 2-1 in casa del Verbano, sarà impegnata sabato 11 settembre (ore 16.30) a Laveno Mombello contro il Gavirate, che arriva dal pareggio interno contro la Sestese. A Somma Lombardo (domenica 12 ore 17.00) invece i ragazzi di mister Fiorenzo Roncari ospiteranno il Verbano.

Nel Girone 2 composto da 3 squadre, dopo la vittoria casalinga della prima giornata, la Varesina sarà spettatrice della sfida tra Club Milano e Castanese. Fischio d’inizio al “Giovanni Brera” di Pero domenica 12 settembre alle ore 17.00.