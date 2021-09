Serate di presentazione per le liste di Cassese e Zorzo

La campagna elettorale è arrivata al giro di boa e tra volantinaggi in paese e gazebo nelle piazze le liste Noi Insieme e Mirko Zorzo Sindaco sono arrivate alle serate ufficiali di presentazione delle liste.

Sono due gli appuntamenti in programma: quello di venerdì 17 settembre per la squadra di Mariangela Cassese, che si presenterà alle 20.45 presso la sala Reni del Comune di Albizzate; e quello di lunedì 20 settembre alle 20.45 per Mirko Zorzo che presenterà la sua squadra alla sala Piotti del Comune di Albizzate.