Il sogno dei Patrini si infrange in semifinale

Non è bastata la spinta del folto pubblico presente al “Gurian Field” di Malnate nella mattinata di sabato 25 settembre. I Patrini hanno perso la semifinale del campionato di baseball per ciechi contro i Lampi Milano 10-9 e vedono infrangersi al penultimo gradino il sogno Scudetto.

Coach Francesco Volo e il team manager Gottardi hanno impiegato tutto il roster di giocatori che hanno fatto scintille nei primi due inning. Poi però è arrivata la rimonta dei Lampi che, guidati da coach Molon, a metà partita hanno trovato il pari sul 6-6, grazie a un gioco intensivo sia in attacco che in difesa.

Gli ultimi tre inning sono stati al fulmicotone: Lampi avanti di 4 lunghezze, ma i Patrini con orgoglio sono riusciti ad accorciare le distanze portandosi a un solo punto nell’ultima frazione. Come per due battiti di ciglia mancati, al nono e ultimo inning, “a basi piene”, gli ultimi due battitori, il veterano Armando Virgili e il campione Gaetano Casale, sono “rimasti sul piatto”.

La squadra è però rimasta compatta nella sportività con gli avversari e nella fierezza di aver dato il massimo del suo cuore sportivo.

Quindi in finale di campionato Italiano LIBCI, che si disputerà sabato 2 ottobre a Bologna, andranno i Lampi Milano, che sfiderà la Fortitudo Bologna White Sox, vittoriosa nell’altra semifinale contro la Leonessa Brescia campione in carica. I Patrini salutano questa stagione e danno appuntamento alla prossima, che dovrebbe iniziare in marzo.

Il periodo invernale sarà però movimentato da allenamenti aerobici e diversificati su più sport che è il punto di forza dell’associazione Ciechi Sportivi Varesini con il presidente Ruggero Brandellero sempre propositivo.

I Patrini non si fermano e il capitano Giuseppe Rosafio invita giovani con disabilità visiva da tutta la provincia ad avvicinarsi a questo incredibile sport di squadra.