Il sondaggio elettorale che dà in testa Davide Galimberti a Varese

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha diffuso un sondaggio che lo vede in testa nelle dichiarazioni di voto dei varesini in vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Il sondaggio, realizzato da Quorum tra il 13 e il 16 settembre scorsi, vede Galimberti in testa al primo turno con il 44,8% delle preferenze contro il 42% dello sfidante del centrodestra Matteo Bianchi. Gli altri contendenti si attestano sotto il 4% delle preferenze. Da notare che nelle interviste svolte chi si dichiara ancora indeciso o che ha intenzione di non recarsi alle urne è il 38% degli aventi diritto.

Arrivando al ballottaggio il candidato del centrosinistra vincerebbe con il 52% delle preferenze mentre Bianchi si fermerebbe al 48%. Anche in questo caso ancora molto elevata la quota di indecisi e astenuti che è del 42%.

«Si tratta di un sondaggio che conferma un andamento registrato da altri sondaggi di inizio anno e dei mesi scorsi -ha commentato Davide Galimberti-. È la prima elezione in cui, stando a diverse rilevazioni, anche di inizio anno e di altri istituti, la mia colazione è data avanti già al primo turno. Indubbiamente rimane una partita aperta: per questo abbiamo voluto testare all’ultimo, per avere il vero sentiment dell’elettorato, e i risultati sono arrivati l’ultimo giorno utile per la pubblicazione».

Il sondaggio è stato realizzato con un totale di 804 interviste ed è soggetto ad un errore campionario del 3,4% e può essere consultato cliccando qui. Il metodo campionario usato è stato Metodologia Computer Aided Telephone Interview (C.A.T.I.) con interviste realizzate tra il 13 e il 16 settembre. Il campione di riferimento è la popolazione residente a Varese indagata per quote di sesso, età e titolo di studio.