Strada Briantea a Malnate, previsto nei prossimi giorni l’inizio dei lavori dei privati

Dal 25 luglio la Briantea ha Malnate è interdetta nel tratto da via Gramsci a via Mazzini. Da quella domenica sera la viabilità in città ha subito ripercussioni importanti, soprattutto nel tragitto da Malnate a Varese: la chiusura di poche centinaia di metri ha costretto chi arriva dal capoluogo a raggiungere il centro malnatese tramite via Rimembranze; peggio per chi da Malnate deve muoversi verso Varese, essendo costretto a passare dalle Fontanelle e quindi dalla tangenzialina che arriva all’imbocco di viale Belforte (la SS 712) o in alternativa da Cantello.

Ad agosto, a parte i tragitti più lunghi, non ci sono stati gravi ripercussioni sul traffico, ma con il rientro dalle ferie e, in prospettiva, la riapertura delle scuole, il traffico andrà intensificandosi e potrebbero aumentare i problemi.

L’amministrazione comunale è in attesa di ricevere da parte dei privati la relazione con il cronoprogramma dei lavori sul muro pericolante che è alla base di tutta la faccenda. Gli uffici del Municipio dovrebbero ricevere la documentazione nella giornata di venerdì e i privati avrebbero garantito l’inizio lavori nei primi giorni di settimana prossima, il 6 o 7 settembre.

Terminate le prime opere – quattro o cinque giorni – se tutto andrà come previsto, la Briantea potrebbe riaprire almeno in una corsia. Il che vorrebbe dire che per la riapertura delle scuole per andare verso il capoluogo – o il Gaggiolo per i frontalieri – si potrà tornare a transitare su via Varese.

Finché non ci saranno i lavori e la messa in sicurezza, non ci saranno variazioni sulla viabilità della Briantea.

«La situazione continua ad essere complicata – spiega il sindaco Irene Bellifemine – e l’amministrazione ha dato la massima collaborazione, ma i privati ora devono iniziare i lavori. Purtroppo ho subito ancora aggressioni verbali e questo non rende migliore il nostro lavoro. Ieri ho incontrato il Gaovernatore Attilio Fontana a Milano e gli ho ribadito la volontà di un colloquio per sottolineare l’importanza di una strada che unisca la provincia di Varese a quella di Como senza passare da Malnate, che sia un peduncolo o una bretella».