Tappa a Luino del camper vaccinale: si presentano in 80

Sono stati 80 i cittadini a cui è stata somministrata la vaccinazione anticovid presso l’Unità Mobile Vaccinale che ha fatto tappa oggi sul lungolago di Luino.

I vaccini impiegati sono stati Comirnaty-Pfizer e Janssen-Johnson&Johnson (monodose) per gli over 60. I cittadini hanno già ricevuto l’appuntamento per la seconda dose, se prevista.

L’iniziativa promossa da ATS Insubria, grazie alla collaborazione con ASST Sette Laghi, AREU, Amministrazione Comunale, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Associazioni di volontariato, è volta a favorire l’adesione dei cittadini residenti in specifiche aree territoriali, dove si è evidenziata una percentuale di soggetti vaccinati inferiore alla media del resto dell’ATS.

La prossima tappa è prevista per sabato 2 ottobre a Lavena Ponte Tresa in Piazza San Giorgio. Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 sarà a disposizione una postazione mobile (camper) per la vaccinazione dei cittadini dai 12 anni compiuti. Sarà necessario essere muniti di tessera sanitaria e i minori dovranno essere accompagnati dal genitore o tutore legale.

L’accesso è libero senza prenotazione, così da rendere semplice l’adesione e ampliare il più possibile la platea dei soggetti vaccinati quale misura di contrasto alla diffusione dell’infezione da Covid-19.