Tassista aggredito da un giovanissimo a Varese

Un tassista varesino è stato aggredito nella tarda serata di sabato da un ragazzo minorenne. Il fatto è avvenuto intorno alle 23, a Varese nei pressi delle stazioni, in piazzale Trieste.

Il giovanissimo, probabilmente alterato dall’alcol, ha preso a pugni l’auto e successivamente si è scagliato contro il conducente che era sceso dalla macchina. L’uomo, di 40 anni, ha riportato delle lesioni ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo.

Il ragazzo che si era subito allontanato è stato identificato in breve tempo grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine – carabinieri e polizia di Varese – in azione in città. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Si attende la valutazione delle lesioni per eventuali altri provvedimenti.