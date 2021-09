Torna “Ciclopasseggiando in Valle Olona”. La guida dell’Ecomuseo si rinnova

Con il ritorno degli appassionati lungo la pista ciclopedonale, anche per l’Ecomuseo della Valle Olona è arrivato il momento di tornare in azione. Durante il periodo di fermo forzato dalle attività infatti, l’associazione non è stata con le mani in mano. Gli ultimi mesi sono stati utili per un aggiornamento della guida Ciclopasseggiando in Valle Olona, la pubblicazione per accompagnare alla scoperta dei paesi attraversati dal percorso protetto.

Contenuti e grafica sono stati aggiornati seguendo le indicazioni dei primi lettori e per adeguarsi alle variazioni degli ultimi anni. Inoltre, l’apprezzamento della prima edizione ha reso possibile trovare contributi tra le aziende del territorio per aumentare la tiratura disponibile e diminuire al tempo stesso il prezzo di copertina.

In particolare, è stato completamente riscritto l’itinerario di Olgiate Olona. Grazie al paziente lavoro di Dario Crespi, ora anche il paese del Medio Olona può contare su un percorso in grado di portare alla scoperta di tutti i luoghi caratteristici.

Inoltre, anche diverse immagini e altri testi sono state aggiornati, per adeguarsi ai cambiamenti in corso soprattutto nel fondovalle. Resta però invariata l’iconica immagine di copertina. Anche se l’albero unico per conformazione lungo il tratto di Fagnano Olona è caduto e ha dovuto essere rimosso, resta sempre uno dei simboli naturali della Valle Olona, a questo punto entrato nella storia.

Per la presentazione ufficiale della seconda edizione di Ciclopasseggiando in Valle Olona, l’Associazione Ecomuseo della Valle Olona ha scelto uno dei luoghi simbolo, Calipolis. L’appuntamento all’aperto è previsto per domenica 26 settembre alle ore 16. Per la sicurezza di tutti, è richiesto il Green Pass.

Un’occasione preziosa, alla quale sono stati invitati tutti i Sindaci della zona, anche per confrontarsi sui problemi e progetti per la Valle Olona. Così come per un sempre prezioso punto sul progetto Ecomuseo, dal punto di vista amministrativo pronto a partire.

«Siamo contenti di tornare a offrire un segnale di essere sempre attivi per la Valle Olona – afferma Stefano Mattei Arpiselli, coordinatore dell’associazione Ecomuseo della Valle Olona -. Ci fa inoltre grande piacere poter presentare la nuova edizione della guida a Calipolis, il luogo dove si riesce a cogliere al meglio il potenziale del territorio. Un esempio per tanti, a partire da noi».