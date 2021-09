Torna la RandoAil la gara tra i laghi del Varesotto per beneficenza

Seconda edizione della gara ciclistica Randonèe, ribattezzata “Randoail” tra i laghi del Varesotto che partirà il 26 settembre a Lonate Ceppino. Sarà aperta ai soli tesserati in possesso di certificato medico e tessera rilasciata da una ASD appartenente a un ente o federazione della Consulta.

Le iscrizioni saranno possibili anche nei giorni 25 settembre e 26 presso l’ex oratorio parrocchiale di Lonate Ceppino,

Sono previsti due itinerari di 90 e 200 chilometri, entramb9 i9ndicati con frecce e la partenza sarà alla francese dalle 8 alle 9 di domenica 26 settembre.

pewr info : www.compact-team.net/randoail.

I fondi raccolti ( l’iscrizione prevede un’offerta) saranno poi devoluti ad AIL Varese per la lotta alle leucemie, linfomi e meloma per aiutare concretamente i reparti di Ematologia degli Ospedali di Circolo di Varese e di Busto Arsizio per la lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma .