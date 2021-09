Ultimi appuntamenti elettorali per i tre candidati sindaco di Daverio

Ultimi appuntamenti elettorali per le tre liste: Star Bene a Daverio del sindaco uscente Franco Martino, Daverio Cresce di Alberto Tognola e Daverio Davvero di Marco Colombo. (nella foto i tre candidati al termine del confronto pubblico di giovedì sera. Sotto la diretta facebook)

Dopo l’incontro pubblico che si è tenuto giovedì 23 settembre, all’aperto, nel campo da basket durante i quali i tre candidati hanno risposto alle domande sul loro programma, proposte dalla moderatrice di Varesenews, ora tocca alle presentazioni delle singole liste.

La presentazione della lista Daverio Cresce Alberto Tognola Sindaco sarà alla Palazzina della Cultura di Via Verdi, sabato 25 settembre dalle 14.30 alle 17

Saranno presenti il candidato sindaco e i candidati consiglieri. Il 26 settembre invece, sempre alla Palazzina della Cultura, dalle 15 alle 17 si terrà un laboratorio per bambini e ragazzi dedicato al riciclo. Sarà l’occasione per parlare di ambiente e sostenibilità.

Sempre sabato 25 ma alle 18 Marco Colombo presenterà i suoi consiglieri ancora nella Palazzina della Cultura e prima, alle 15, farà tappa al centro anziani. Quindi si concluderà la campagna elettorale.

Quella di Franco Martino sarà invece domenica 26 settembre sempre alla Palazzina della cultura di via Verdi, dalle ore 21. Infine candidato sindaco e consiglieri risponderanno alle domande che verranno loro fatte dagli utenti del Centro anziani di Daverio (nella struttura municipale) mercoledì 29 settembre dalle ore 15, ultimo degli appuntamenti con gli elettori.