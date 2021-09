Un anno dopo la tromba d’aria a Castelseprio riapre la scuola

A Castelseprio ricomincia la scuola. E ricomincia nell’edificio che da anni la ospita. Uno scenario non scontato, visto che la scuola era andata semidistrutta a causa della tromba d’aria del 25 settembre 2020 e per un anno è stata inagibile: ora riapre, dopo importanti lavori durati mesi.

«Lunedì 13 settembre sarò presente con l’assessore alla Pubblica Istruzione Martina Carbone all’ingresso della scuola per ricevere e dare un saluto a tutti gli alunni che ritorneranno dopo un anno di esilio nelle loro aule» dice il sindaco Silvano Martelozzo.«Sono molto soddisfatto per quanto è stato realizzato, i lavori appaltati sono stati ben eseguiti e ogni particolare danneggiato è stato ripristinato come e meglio di prima» .

La tromba d’aria aveva provocato la distruzione del tetto e il successivo allagamento, con danni diffusi, che avevano appunto costretto il Comune – e un po’ l’intero paese – a correre ai ripari con un grande sforzo organizzativo, considerato che una scuola intera inagibile non è poca cosa.

Il tetto della scuola dopo la tromba d’aria

I lavori hanno compreso – ovviamente – il completo rifacimento del tetto, la sostituzione dei pavimenti danneggiati e anche la sistemazione dell’impianto elettrico. Il risultato è «una scuola più sicura, più confortevole e anche più bella» dice il sindaco.

«Inoltre la sostituzione delle luci in alcune aule, il potenziamento delle linee telefoniche e internet, la sostituzione di materiali deteriorati, la pulizia degli scarichi nel cortile interno sono altri interventi minori che abbiamo voluto eseguire durante quest’anno di sosta forzata».

«Abbiamo tutti reagito con solerzia ed impegno, per ricostruire quanto danneggiato. Desidero ringraziare nuovamente, la parrocchia di Castelseprio per averci messo a disposizione per lo scorso anno scolastico le aule dell’oratorio, in modo da non far perdere nemmeno un giorno di scuola ai nostri ragazzi, la presidenza, i docenti e collaboratori del plesso scolastico che ci hanno affiancato e supportato durante tutto il periodo dell’emergenza

e tutti i genitori e volontari che fin dal primo giorno si sono attivati a fianco dell’amministrazione comunale».