Varese sul podio a Sanremo Rock: “The Eclipse” al terzo posto

Dal 6 al 10 Settembre, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, si sono tenute le finali nazionali della 34esima edizione del festival ‘Sanremo Rock’, appuntamento musicale che fin dalle sue origini, negli anni Ottanta, si è sempre identificato come punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere il proprio talento e ad intraprendere una carriera rock.

La giuria – composta da Ettore Diliberto, chitarrista, arrangiatore e produttore edizioni Universal, Phil Palmer, produttore, arrangiatore e chitarrista jazz/rock tra i più famosi a livello internazionale, Pino Scotto cantautore e personaggio televisivo italiano conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium, Fabrizio Simoncioni, produttore e sound engineer, Vincenzo Spera, sezione rock – Assomusica e Mario Limongelli sezione trend – PMI – ha decretato vincitrici la band milanese Nolo per il Festival Sanremo Rock e il gruppo genovese Le Distanze per il Festival Sanremo Trend.

Il cantautore varesino Ivan Carletta insieme alla sua band ‘The Eclipse’ si sono aggiudicati il terzo posto nella categoria rock con il brano dal titolo ‘Utopica’.

Dopo questo importantissimo traguardo il gruppo musicale di Ivan Carletta (voce), Gianantonio Felice (basso), Erio Magnoni (tastiere), Luca Pitty (batteria) e Alessandro Perrelli (chitarra), si concentrerà sulla registrazione del loro primo EP e la partecipazione ad importanti eventi.