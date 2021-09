A Vedano Olona record di vaccinati e il sindaco si complimenta con i cittadini

Il piano vaccinale contro la Covid-19 procede molto speditamente a Vedano Olona dove ha avuto una consistente ripresa a cavallo della pausa estiva, segnando numeri che lo portano ai primi posti della classifica provinciale.

I dati forniti oggi dal Comune segnalano che 5632 abitanti pari all’89,30% della popolazione target (over 12) sono già stati vaccinati almeno con la prima dose, quasi 4 punti oltre la media provinciale. Vedano Olona risulta così essere ad oggi il comune della provincia di Varese con il tasso vaccinale più alto tra quelli con più di 5000 abitanti. Molto bene anche la percentuale di cittadini con la copertura completa che arriva al 73% sulla popolazione target (62% invece sul totale della popolazione residente).

«Mi complimento con i cittadini che hanno risposto molto bene alla campagna vaccinale reagendo con grande senso di responsabilità, anteponendo l’incolumità pubblica e la volontà di uscire al più presto tutti insieme da questa pandemia» commenta il sindaco Cristiano Citterio.

Anche Vedano Olona ha pagato un prezzo molto alto alla pandemia con 24 decessi nella popolazione generale, di cui uno negli ultimi giorni, e 27 nelle due strutture per anziani del paese. Oltre 900 i cittadini che dall’inizio dell’emergenza sono venuti a contatto con il virus. Attualmente ci sono ancora tre cittadini positivi in quarantena.

«I dati vaccinali sono molto positivi ma non dobbiamo ancora abbassare la guardia – aggiunge Citterio – Dobbiamo mantenere tutte le misure di prevenzione prescritte applicandole con rigore, dal distanziamento alla mascherina, dall’areazione dei locali al divieto di assembramento. Sappiamo infatti che da sola la vaccinazione non basta ma è il presidio più efficace che la scienza ci ha messo a disposizione a tempo di record. Usiamo prudenza ancora per qualche tempo perché abbiamo davanti una lunga stagione invernale. Insieme, senza pregiudizi, ce la possiamo fare».