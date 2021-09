Venezia: Leone d’oro al francese L’evenement. Gran premio della Giuria a Sorrentino

Si è conclusa con la consegna del Leone D’Oro al film francese L’Évènement di Audrey Diwan la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La giuria presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha assegnato i premi.

Il Gran Premio della Giuria è andato a Paolo Sorrentino con il suo film più autobiografico “È stata la mano di Dio”. Il premio Oscar de La Grande Bellezza era tra i favori del festival e porta a casa il prestigioso premio. Premiato anche il giovane attore protagonista del film, Filippo Scotti con il Premio Marcello Mastroianni assegnato agli emergenti.

Gli altri premi:

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Jane Campion

per il film THE POWER OF THE DOG (Nuova Zelanda, Australia)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione femminile a:

Penélope Cruz

nel film MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (Spagna)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione maschile a:

John Arcilla

nel film ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti (Filippine)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Maggie Gyllenhaal

per il film THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, Regno Unito, Israele)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

IL BUCO

di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania)

Foto da labiennale.org