Vertemati: “Partita negativa, troppe palle perse”

VERTEMATI 1 – Abbiamo fatto una partita negativa soprattutto alla voce palle perse: 17, impensabile vincere fuori casa così. Alcuni giocatori hanno fatto un bello sforzo, altri hanno fatto più fatica a interpretare la partita e a mettere il livello di energia necessaria per competere. Altri hanno fatto quello che hanno potuto ma non è a loro a cui bisogna chiedere di tirare il carro nei momenti di difficoltà.

VERTEMATI 2 – Chiudiamo questa Supercoppa giocando tanto e allenandoci poco ed è normale che se non ti alleni qualcosa lo lasci per strada. Oggi abbiamo lasciato molte palle perse ma anche la difesa sul pnr di Sassari né l’attacco al pressing dei nostri avversarie e quindi abbiamo regalato tanti possessi e lasciato segnare canestri facili. Questo alla fine lo abbiamo pagato soprattutto nel terzo quarto.

CAVINA 1 – Chiudiamo il girone con una buona prestazione difensiva che era quello che mi interessava di più a livello di squadra, e con un’ottima prova corale e la testa giusta. Ovviamente la partita era di precampionato e dopo le gare precedenti serviva una prova decente in difesa. Sono contento che tutti i ragazzi abbiano segnato, che siano stati partecipi: adesso si pensa al prossimo evento, per noi è stato fondamentale giocare in questo girone.

CAVINA 2 – Testa a Brindisi con una chiusura di girone molto positiva. Abbiamo giocato senza guardare l’avversario e la posta in palio, cercando di mantenere uniformità nell’intensità. La palla sta girando bene in attacco e nel terzo quarto abbiamo sbagliato dei tiri aperti però la cosa che mi è piaciuta di più è stata l’intensità difensiva, sempre molto alta.