“Il villaggio Alzheimer a Casorate? Tutt’altro che pronto a partire”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Casorate Aperta (opposizione) sul progetto di “Villaggio Alzheimer” a Casorate Sempione, dopo l’annuncio da parte del sindaco di un avvio dei lavori in primavera per la realizzazione del nuovo quartiere promosso dal Melo di Gallarate

“Spuntano i cartelloni del Centro Alzheimer”.

La scelta della terminologia non poteva essere più azzeccata.

Questo cartellone infatti è spuntato, apparso, si è materializzato di punto in bianco, come per magia e, sembrerebbe, senza autorizzazioni, circostanza che ci ha portato a presentare un’interrogazione proprio per verificare che sia legittimo.

Tralasciando il fatto che l’amministrazione ha usato un’opera privata come l’unico cardine della campagna elettorale ed è centrale nel bilancio 2021 (un’opera privata!), leggere della presunta attenzione a trasparenza e iter procedurale ci sembra quantomeno fuori luogo. E’ opportuno ricordare, infatti, che quel progetto ha determinato una Variante di PGT che deve essere approvata in Consiglio Comunale, passaggio di cui, ad oggi, non si ha alcuna notizia e senza dimenticare che la successiva realizzazione dovrà essere autorizzata con una serie di provvedimenti amministrativi conseguenti proprio alla modifica puntuale del PGT.

In proposito, a gennaio, abbiamo presentato delle osservazioni alla proposta di variante del pgt, in cui era centrale proprio il Villaggio: dieci pagine di documento in cui abbiamo analizzato quelle che secondo noi sono le varie criticità e sottolineato come, di fatto, l’opera dipende da autorizzazioni superiori all’amministrazione.

Non abbiamo mai ricevuto risposta, ma ci sembrava giusto ribadire che delle problematiche ci sono e l’opera è tutt’altro che pronta a partire.

Quindi, dobbiamo ritenere la posa di un cartello segnale “concreto ed inequivocabile” di cosa?

E queste, diversamente da ciò che qualcuno sottolinea, non sono soltanto chiacchiere.