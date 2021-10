Al Condominio una serata omaggio a Stefano D’Orazio

Sabato 6 novembre, a partire dalle 21, le luci della ribalta del “Teatro Condominio” di Gallarate si accendono per illuminare una serata meravigliosa, dal titolo “Torneremo a riveder le stelle”, estratto dal brano “Rinascerò Rinascerai” di Roby Facchinetti.

Ad un anno esatto dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, quattro strepitose cantanti, affiancate da una voce maschile, vogliono rendergli omaggio nel modo più bello che esista, cantando e suonando, ovviamente anche con numerose canzoni che hanno fatto la storia dei Pooh e della musica italiana.

Le ugole di Jennifer Bellea, Francesca Parrotta, Mery Gargy e Isabella Salamone, assieme ai virtuosismi di Paolo Gianni e alle esibizioni della scuola “Danza & Fitness” di Luvinate, sono pronte a inondare il teatro con musica, balli, ricordi e video che hanno accompagnato intere generazioni e che ancora oggi le accompagnano, interagendo e coinvolgendo – seppur a debita distanza – il pubblico presente.

La serata ha anche uno scopo benefico, a favore di AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi) Provinciale Varese; tale scelta ha una motivazione ben precisa, in quanto Stefano D’Orazio è stato testimonial proprio di questa associazione, alla quale verrà donato l’intero incasso della serata, detratte le spese vive. Dopo quasi due anni dove non è stato possibile organizzare niente, questa serata vuole rappresentare il ritorno alla normalità, seppur con moltissime difficoltà organizzative.

Si ringrazia anticipatamente il Comune di Gallarate per il patrocinio fornito, così come la Direzione del Teatro Condominio e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento. I biglietti sono acquistabili presso i seguenti punti vendita:

“Carù srl – Piazza Garibaldi, 6 – Gallarate

Pasticceria “Bianchi Giovanni” – Via Riva, 8 – Gallarate

“Nuovo Bar” – Piazza Repubblica, 5 – Varese

Ingresso consentito solo per i possessori di “Green Pass”, secondo la normativa vigente. Per qualsiasi informazione in merito alla serata in oggetto, è possibile contattare Maurizio Benetazzo al numero 348-7215546.