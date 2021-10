Alberto Almieri di Progetto Comune è il nuovo sindaco di Cadegliano Viconago

Alle ore 17.15 il risultato era ormai inequivocabile e si sono concluse le operazioni di spoglio che hanno proclamato sindaco Alberto Almieri della lista 1 Progetto Comune. Le parole del neoeletto “Siamo contenti del risultato, soprattuto per il lavoro di squadra fatto in queste settimane. Agli sfidanti e tutti noi auguro un buon lavoro in comune, con l’obiettivo di fare il bene del paese.

“Mr preferenza” è Stefano Boltri, della lista Unione Popolare Democratica, che ha preso 50 voti ed è risultato il candidato più votato.

Di seguito percentuali e preferenze:

Lista 1 Progetto Comune

Voti: 516

59,74%

1. Bruno Bianchini 26 2. Massimo Vaglio 12 3. Alessia Giorgetti 39 4. Giuseppe Calabrese 39 5. Massimiliano Velini 35 6. Maria Maddalena Andina 8 7. Michael Motta 27 8. Carmen Esposito 14 9. Claudio Dellea 23 10. Rossella De Sensi 28

Lista 2 Unione Popolare Democratica

Voti: 347

40,26%