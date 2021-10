Alcol a minori e irregolarità, sanzionati due locali del centro di Varese

Lo scorso sabato sera – 23 ottobre – la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato di Varese, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sul rispetto delle normative di settore da parte degli esercizi pubblici, ha sanzionato due locali. Si tratta della “Drogheria 36” di piazza Beccaria e il “Kristal Lounge Bar” di via Speroni.

A seguito dei controlli effettuati in collaborazione con la Polizia Locale, nei confronti del gestore della “Drogheria 36” sono stati elevati verbali per un totale di circa 1.700,00 euro per l’inosservanza delle normative di riferimento, come la mancata esposizione di tariffari.

Nell’altro esercizio pubblico, il “Kristal Lounge Bar”, è stata invece rilevata la presenza di circa 200 giovani avventori, prevalentemente minorenni. Per questo sono stati numerosi i verbali specifici, in particolare per la violazione della normativa sul mancato rispetto della sorvegliabilità e la somministrazione di alcolici a minori di 18 anni. Nell’ambito dello stesso controllo sono stati compiutamente identificati 12 avventori, 2 dei quali con precedenti di polizia.

La posizione dell’esercizio pubblico “Kristal Lounge Bar” è inoltre al vaglio della Polizia di Stato per valutare la sospensione della licenza, poiché considerato teatro di episodi gravemente impattanti sull’ordine e la sicurezza pubblica.