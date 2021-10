Ancora una rapina alla Bpm di Sumirago

Sessantamila euro che prendono il volo per un altro colpo fotocopia di quello consumatosi a luglio alla Banca Popolare di Milano di Sumirago (immagine di repertorio).

La rapina è avvenuta questa mattina martedì 19 ottobre e sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Gallarate.

Come il 23 luglio scorso, tre persone sono entrate nella filiale dell’istituto di credito nella tarda mattinata spacciandosi per clienti per entrare in azione senza farsi scoprire in volto: dipendenti e clienti sono stati fatti entrare in una stanza ed è stato razziato il contante presente nelle casse, che ammonta a 10 mila euro in meno rispetto al colpo di qualche mese fa.

I malviventi sono poi usciti dalla banca facendo perdere le loro tracce.

«Come amministrazione non abbiamo competenza dal punto di vista della sorveglianza. Certo auspico che Banco Bpm pensi ad istituire a questo punto un servizio di sorveglianza dal momento che siamo già al quarto colpo che viene portato a segno negli ultimi anni», ha commentato a caldo il sindaco di Sumirago Mauro Croci.