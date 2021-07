Colpo in banca a Sumirago, bottino di oltre 70 mila euro

Erano in tre, entrati in banca come normali clienti verso l’ora di pranzo. Ma ad un certo punto sono spuntati i passamontagna ed è stata pronunciata la classica frase: “Questa è una rapina“, che ha fruttato senza violenza un bottino di oltre 70 mila euro.

È successo venerdì 23 luglio nella tarda mattinata alla Banca popolare di Milano di Sumirago.

Secondo le prime ipotesi investigative supportate dai rilievi e alle testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Gallarate il terzetto era composto da uomini, italiani.

Il colpo è stato portato a termine scena impugnare armi e con metodo: i clienti sono stati fatti entrare in una stanza fintanto che la cassaforte contenente contanti non è stata svuotata.

Poi l’uscita dall’istituto di credito sempre con in testa i passamontagna per non farsi riconoscer e far perdere le tracce.

Sul posto si sono precipitate le macchine di servizio del Radiomobile di Gallarate che hanno assistito i clienti ed eseguito i primi rilievi.

Al vaglio le testimonianze dei testimoni e le poche e frammentarie immagini delle telecamere esterne all’istituto di credito, già in passato, ma diversi anni fa, al centro di un’altra rapina.