Arriva sulle Prealpi il favonio, vento che soffia da Nord

Previsto, è arrivato puntuale a spazzare via le nuvole che hanno portato acqua sul Nord: è il favonio vento che ha investito il Varesotto a partire dalla tarda mattinata.

Un miglioramento percepibile oggi su Piemonte e Lombardia occidentale, mentre nei prossimi giorni attese giornate perlopiù soleggiate ma con a tratti passaggi nuvolosi sui settori orientali, come riporta il centro geofisico prealpino di Varese.

Giovedì sarà una giornata in parte soleggiata ma su Veneto e Lombardia orientale a tratti passaggi nuvolosi estesi e non esclusa qualche goccia. Sulla fascia prealpina favonio in graduale esaurimento da metà giornata.

Venerdì prosegue tempo perlopiù soleggiato con qualche nuvola di passaggio specialmente al mattino su Bresciano e Mantovano senza precipitazioni.

La tendenza per sabato e domenica ipotizza per il 9 ottobre nuvole irregolari soprattutto a ridosso dei rilievi nelle ore più fredde. Sulla pianura prevalenza del sole. Domenica 10 cielo generalmente poco nuvoloso con formazione di qualche nebbia nella notte sulla pianura