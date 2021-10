Autunno sprint, bel tempo ma minime fino a 4 gradi

È vero: quando si parla di tempo non è bene andare a istinto, e come per tutto ciò che accade nella vita di tutti i giorni bisogna seguire quanto dicono gli esperti: per il Centro geofisico prealpino, per esempio, le temperature sono “nella norma stagionale”.

Tuttavia il freddo c’è, e se confrontato con le dolci giornate di fine settembre che sanno ancora di infradito e short rappresenta un brusco risveglio che catapulta dai tepori delle giornate settembrine direttamente nel grigio delle nuvole guardate da dietro la finestra e col primo magione addosso che rappresentano l’imbocco dell’autostrada per l’inverno.

Ma come sarà il tempo dei prossimi giorni? Prima ancora la situazione: «L’anticiclone atlantico si estende dall’Iberia al Baltico e mantiene condizioni di prevalente bel tempo sull’Europa occidentale. Tuttavia è presente un vortice depressionario tra l’Italia meridionale e i Balcani che porta oggi passaggi nuvolosi e domani venti più freschi e umidi da Est con formazione di nuvole stratificate a ridosso dei rilievi. Non si prevedono precipitazioni. Temperature nella norma stagionale».

Dunque oggi, venerdì, passaggi nuvolosi irregolari, a tratti estesi al mattino sulla Lombardia orientale. Verso sera la nuvolosità sarà più compatta verso Ovest. Asciutto o quattro gocce dalla serata sulle Prealpi.

Sabato soleggiato ma con nuvolosità stratificata sul Piemonte e lungo le Prealpi, più estesa al mattino. Asciutto o quattro gocce sui rilievi nella notte e primo mattino. Un po’ più fresco.

Soleggiato anche domenica con ancora qualche banco nuvoloso sul Piemonte e a ridosso delle Prealpi in graduale dissoluzione. Più fresco all’alba. Nebbie notturne sui luoghi umidi.

La tendenza per lunedì e martedì è per giornate con passaggi nuvolosi ma più fresco. Minime in calo tra 4 e 8°C, massime 20°C. Martedì 12 ottobre: prosegue soleggiato e limpido con ventilazione da Nord sulle Prealpi.