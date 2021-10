Bustolibri.com esce dalla libreria di via Milano con tante presentazioni

Anche la prossima settimana sarà ricca di appuntamenti culturali organizzati con la collaborazione di Bustolibri.com in diverse location cittadine di Busto Arsizio. Tutti gli eventi sono in presenza, nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità governative per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Tutti gli eventi sono accessibili solo su prenotazione tramite la piattaforma EventBrite.

Questo il calendario completo:

Sabato 9 ottobre alle 18 nuovo appuntamento con la rassegna “Autunno tra le righe”, organizzata dalla Città di Busto Arsizio e della Biblioteca Comunale “G.B. Roggia”. Nella Sala Monaco della biblioteca, con ingresso da via Borroni, Danilo Sacco presenterà il libro “Siamo tutti complottisti?”, edito da I libri di Emil: un’interessante indagine sulle “teorie del complotto” e sulla loro diffusione sempre crescente negli ultimi anni. La serata sarà presentata da Edoardo Macchi.

Lunedì 11 ottobre alle 21, sempre nel corso della rassegna “Autunno tra le righe”, Silvia Goggi presenterà alla Sala Monaco il suo libro “L’Anti-dieta”. Nel volume, edito da Rizzoli, l’autrice – medico chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione – espone il suo metodo per raggiungere il peso naturale (diverso da quello “ideale”), corredato da esempi, suggerimenti e ricette. La presentazione sarà curata da Giulia Meraviglia.

Mercoledì 13 ottobre alle 21 ancora un incontro della rassegna “Autunno tra le righe” alla Sala Monaco: la presentazione del libro “P.s. tre poni verdi” di Tito Olivato, pubblicato da Youcanprint. La curiosa vicenda di un ragazzo alle prese con un post scriptum enigmatico, una villa del varesotto chiusa da tempo, Giuseppe Verdi e i suoi amori e una redazione giornalistica pronta a svelarne i segreti. A moderare l’incontro sarà Eleonora Paganini.

Giovedì 14 ottobre alle 17 la Sala Monaco della Biblioteca Comunale ospiterà, all’interno del ciclo “Un libro per… Giovedì d’argento”, la lettura introduttiva del libro “Gli occhi delle balene” della scrittrice colombiana Carolina Sanin, edito da Mendel. Il romanzo racconta la storia di Laura Romero, una donna solitaria e accompagnata soltanto dal suo levriero Brus, improvvisamente costretta a fare i conti con l’arrivo di Fidel, un giovane orfano di cui si conosce soltanto l’età.

L’evento, curato da XY.IT Edizioni.

Venerdì 15 ottobre alle 20.30, nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni del Teatro Sociale “Delia Cajelli”, il teatro di via Dante Alighieri ospiterà la serata “Centotrenta ma non li dimostra: un libro, la musica e la pittura al Teatro Sociale”. Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “Questo virus ha rotto gli zebedei!” di Francesco Gaeta; ospite d’onore sarà il giornalista bustocco Angelo Macchiavello, inviato Mediaset e responsabile di produzione del programma “Dritto e Rovescio” di Rete 4.

A seguire, l’esibizione del duo musicale Anita Cammarella e Davide Facchini. Nel foyer del teatro saranno esposte le opere del pittore Luca Galmarini “Bagela”; la conduzione della serata sarà affidata a Chiara Milani, giornalista di Rete 55 e direttrice di VareseMese.

È possibile prenotare l’ingresso contattando l’indirizzo e-mail info.libro.drgaeta@gmail.com, o tramite Whatsapp al numero 340-4233019.