A Cantello otto borse di studio per gli alunni più bravi di medie e superiori

Il Comune di Cantello ha approvato il bando per l’assegnazione di otto borse di studio per alunni delle scuole medie e delle scuole superiori che abbiano ottenuto ottimi voti nell’anno scolastico 2020/2021.

Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio del valore di 200 euro per la scuola secondaria di primo grado e di 300 euro per quella di secondo grado, occorre presentare una richiesta in carta semplice sul modulo che potete scaricare qui, insieme a tutte le informazioni necessarie.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 31 ottobre.

Il concorso è riservato a studenti meritevoli residenti nel Comune di Cantello che abbiano ottenuto nella sessione di scrutinio estivo (anno scolastico 2020/2021) una media non inferiore ai 7/10 per la scuola secondaria di secondo grado e non inferiore agli 8/10 per la scuola secondaria di primo grado (non faranno media i voti di educazione fisica e il giudizio di religione).